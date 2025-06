Polizeipräsidium Trier Einbruch in Bistro in Kell am See Polizeipräsidium Trier (ots) 30.06.2025, 15:16 Uhr

Kell am See (ots) - In der Nacht von Samstag, 28. Juni, auf Sonntag, 29. Juni, zwischen 23 Uhr und 7 Uhr, rissen bislang unbekannte Täter die Rolläden eines Fensters des Cafés & Bistros Abseits (Arenswiese) ab und traten anschließend die Scheibe ein.

Der oder die Täter durchsuchten das Café, entwendeten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten unerkannt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell







