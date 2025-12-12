Einbruch im Kreiskrankenhaus Saarburg

Dort wurden zunächst Büroräume im Verwaltungsbereich gewaltsam geöffnet. Im weiteren Verlauf der Tat wurden sodann die Kassenräume angegangen und ebenfalls gewaltsam geöffnet.

Es wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden an den gewaltsam geöffneten Türen.

Personen, die in dem oben beschriebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Krankenhaus oder im angrenzenden Außenbereich gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Rufnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg



Telefon: 06581-91550

www.polizei.rlp.de

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





