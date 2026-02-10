Einbruch Esso-Tankstelle Morbach

Zwei maskierte, augenscheinlich männliche Personen, seien das Zigarettenregal am Leeren. Durch das zügige Heranführen zweier Streifen der PI Morbach konnte das Gebäude gänzlich umstellt werden. Die Täter befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Tankstelle.

Die Täter versuchten zu flüchten, was jedoch durch die eingesetzten Beamten verhindert werden konnte. Die beiden Täter konnten festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Die PI Morbach wurde bei dem Einsatz durch die PI Birkenfeld, PI Bernkastel-Kues und Hundeführer unterstützt.

An dem Gebäude entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-93740





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell