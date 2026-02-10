Morbach
Einbruch Esso-Tankstelle Morbach
Symbolbild

Symbolbild

dpa

In der Nacht von Montag, 09.02.2026, auf Dienstag, 10.02.2026, wurde der Führungszentrale Trier ein Einbruch in die Esso-Tankstelle an der Hunsrückhöhenstraße Morbach gemeldet.

Lesezeit 1 Minute

Zwei maskierte, augenscheinlich männliche Personen, seien das Zigarettenregal am Leeren. Durch das zügige Heranführen zweier Streifen der PI Morbach konnte das Gebäude gänzlich umstellt werden. Die Täter befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Tankstelle.
Die Täter versuchten zu flüchten, was jedoch durch die eingesetzten Beamten verhindert werden konnte. Die beiden Täter konnten festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Die PI Morbach wurde bei dem Einsatz durch die PI Birkenfeld, PI Bernkastel-Kues und Hundeführer unterstützt.
An dem Gebäude entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533-93740


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren