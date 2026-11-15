Einbrecher in Morbach und in Morbach (OT Hundheim) unterwegs

Hierbei entstand Sachschaden am Garagentor.



In der Zeit vom 12.11.2026 bis 14.11.2026 brachen UT einen Container neben dem Feuerwehrhaus in Morbach auf. Die im Container befindlichen Rasenmäher und Freischneider wurden nicht entwendet. Die Einbrecher hatten es wohl eher auf Bargeld abgesehen.



Am 14.11.2026, um 19.40 Uhr, beobachtete ein Zeuge aus einer Gaststätte heraus wie eine Person auf dem Dorfplatz in Morbach (OT Hundheim) von Pkw zu Pkw ging und mit einer Taschenlampe in diese hineinleuchtete. Danach verschwand dieser in Richtung Eulengasse.

Die entsandte Funkstreife konnte die unbekannte Person nicht mehr in Hundheim antreffen. An den geparkten Pkw konnte kein Schaden festgestellt werden.

Leider kommt es hin und wieder vor, dass aus Unachtsamkeit Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden, sodass UT darin ohne die Verwendung von Werkzeug leicht nach Diebesgut suchen können.

Bezüglich der 2 Aufbrüche in Morbach und der Person in Morbach-Hundheim, welche es auf nicht verschlossene Pkw abgesehen hatte, bittet die Polizeiinspektion Morbach um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740





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