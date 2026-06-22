Ein Knuppauto weniger auf der Schillinger Kirmes

Mehrere Personen entwendeten zunächst einen Autoscooter (regionaltypisch auch als "Knuppauto" bezeichnet) und brachten diesen nach ca. eineinhalb Stunden wieder zum Fahrgeschäft zurück. Durch die Schausteller wurden am Morgen danach erhebliche Beschädigungen am Fahrzeug festgestellt. Das Fahrzeug ist nicht mehr funktionsfähig und nutzbar.

Die Täter wurden durch eine Videoüberwachung, welche sich am Fahrgeschäft befand, aufgezeichnet. Die Auswertung der Videoaufnahmen läuft derzeit noch.

Die Polizei Hermeskeil bittet darüber hinaus die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen könnten.



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