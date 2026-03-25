Diese waren mit Grünschnitt, Erde und Haushaltsmüll gefüllt. Unweit dieser Örtlichkeit konnten durch einen Zeugen im Rahmen einer Überprüfung zusätzlich 11 Pkw-Reifen festgestellt werden, welche ebenfalls illegalerweise entsorgt wurden. Hinweise auf einen Verursacher liegen nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht vor. Ob beide Müllentsorgungen miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit ebenfalls noch unklar.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Eckersweiler, "Panzerstraße" Illegale Entsorgung von Müllsäcken und Pkw-Reifen
Diese waren mit Grünschnitt, Erde und Haushaltsmüll gefüllt. Unweit dieser Örtlichkeit konnten durch einen Zeugen im Rahmen einer Überprüfung zusätzlich 11 Pkw-Reifen festgestellt werden, welche ebenfalls illegalerweise entsorgt wurden. Hinweise auf einen Verursacher liegen nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht vor. Ob beide Müllentsorgungen miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit ebenfalls noch unklar.