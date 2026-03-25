Eckersweiler, "Panzerstraße" Illegale Entsorgung von Müllsäcken und Pkw-Reifen

Im Zeitraum zwischen dem 22.03.2026 und dem Morgen des 25.03.2026 wurden auf einem Grünstreifen angrenzend an einen Forst- Wirtschaftsweg außerhalb der Ortslage Eckersweiler etwa 50- 60 Müllsäcke unrechtmäßig entsorgt.

Diese waren mit Grünschnitt, Erde und Haushaltsmüll gefüllt. Unweit dieser Örtlichkeit konnten durch einen Zeugen im Rahmen einer Überprüfung zusätzlich 11 Pkw-Reifen festgestellt werden, welche ebenfalls illegalerweise entsorgt wurden. Hinweise auf einen Verursacher liegen nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht vor. Ob beide Müllentsorgungen miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit ebenfalls noch unklar.



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