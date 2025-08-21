E-Scooter während Fußballspiel gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend, den 20.08.2025 zw. 19h und 21:20h kam es während eines Fußballspiels auf dem Sportplatz des TuS Mosella Schweich zum Diebstahl von zwei E-Scootern.

Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände und bereicherten sich scheinbar unbemerkt an den dort geparkten Fahrzeugen.

Durch die Polizei Schweich wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell