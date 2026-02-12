Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter des Herstellers KOOLUX.
Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 06531-95270 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon 06531 9527-0
E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
E-Scooter in Fußgängerzone gestohlen