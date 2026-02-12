Bernkastel-Kues
E-Scooter in Fußgängerzone gestohlen
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Mittwoch, den 12.02.2026, wurde in der Zeit zwischen 06:35 Uhr und 12:20 Uhr aus der Fußgängerzone vor dem Hotel "Römischer Kaiser" ein E-Scooter entwendet.



Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter des Herstellers KOOLUX.

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 06531-95270 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Telefon 06531 9527-0
E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren