E-Scooter in Fußgängerzone gestohlen

Am Mittwoch, den 12.02.2026, wurde in der Zeit zwischen 06:35 Uhr und 12:20 Uhr aus der Fußgängerzone vor dem Hotel "Römischer Kaiser" ein E-Scooter entwendet.





Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter des Herstellers KOOLUX.



Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 06531-95270 zu melden.



