E-Scooter am Freibad entwendet

Am Samstag, 27.06.2026, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde am Birkenfelder Freibad ein E-Scooter entwendet, der außen am Haupteingang abgestellt war.





Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Scooter der Marke Kukirin , Typ G2. Der Roller wurde vom Vorbesitzer mit sehr markanten weißen Lackierungen an Vordergabel, Heckradabdeckung und Lenker versehen.



Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des E-Scooter machen? Bitte bei der Polizei Birkenfeld (06782-9910)melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

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