Dunkler SUV flüchtet vor Polizeikontrolle

Als das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, fuhr dieses mit überhöhter Geschwindigkeit auf die B51 in Fahrtrichtung Prüm auf. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer die Anhaltesignale des Streifenwagens und verstieß mehrmals gegen Verkehrsvorschriften. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder von dem Audi gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer eines weißen Kombis, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



