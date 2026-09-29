Drohschrift an Schule

An der Wand einer Kabine in der Mädchentoilette war ein Schriftzug festgestellt worden, der die Begehung einer Straftat für den 30.09.2026 ankündigte. Die Polizeiinspektion Bitburg leitete daraufhin unmittelbar die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen ein, um die Ernsthaftigkeit der Drohung und eine mögliche Gefährdungslage fachlich bewerten zu können. Hierzu wurde unter anderem eine hierfür spezialisierte Organisationseinheit des Landeskriminalamtes in Mainz hinzugezogen.

Nach Abschluss der fachlichen Überprüfung und polizeilichen Bewertung bestehen keinerlei Anhaltspunkte für eine bevorstehenden Gefährdung oder Straftat an einer Bitburger Schule.

Die Schulleitung wurde über die polizeiliche Bewertung und die daraus resultierenden Erkenntnisse informiert. Hinweise auf mögliche Bedrohungslagen nimmt die Polizei grundsätzlich ernst und prüft diese mit den jeweils erforderlichen Maßnahmen.

Darüber hinaus führt die Polizei Bitburg eine fortlaufende Gefährdungsbewertung und konsequente Gefahrenanalyse durch.



Die Ermittlungen zur Urheberschaft der Drohschrift dauern an. Die Polizei weist darauf hin, dass im Falle der Ermittlung einer tatverdächtigen Person gegebenenfalls die Prüfung zur Auferlegung der polizeilichen Kosten geprüft werden kann.



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