Traben-Trarbach
Drogenfund bei Personenkontrolle
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Dienstag, den 15.09.26, gegen 17.10 Uhr, wurde durch eine Streife der Polizeiwache Traben-Trarbach am Bahnhof in Traben-Trarbach ein 30-jähriger Mann kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach
Ansprechpartner: PHK Schütz

Telefon: 06541-6270
pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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