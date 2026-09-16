Drogenfund bei Personenkontrolle

Am Dienstag, den 15.09.26, gegen 17.10 Uhr, wurde durch eine Streife der Polizeiwache Traben-Trarbach am Bahnhof in Traben-Trarbach ein 30-jähriger Mann kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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