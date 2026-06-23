Sein Mobiltelefon hatte der Junge abseits auf einem Stein abgelegt.
Ein anfänglich unbekannter männlicher Täter nahm das Handy in einem unbeobachteten Moment an sich und entfernte sich damit.
Im Zuge der Ermittlungen und der Standortfeststellung des Mobiltelefons konnte dieses bei einem 48-jährigen Tatverdächtigen aus dem Wittlicher Stadtgebiet aufgefunden und sichergestellt werden.
Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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dreister Diebstahl, Täter ermittelt
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