Dreister Diebstahl eines E-Bikes vom Fahrradträger

Dieses befand sich auf einem Fahrradträger eines PKW. Zwischen 11:15 Uhr und 12:10 Uhr schnitten ein oder mehrere unbekannte Täter die Sicherungen des Fahrradträgers durch und entwendeten das Bike. Dabei handelte es sich um ein rotes E-Bike der Marke Kettler im Wert von etwa 2500EUR. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.



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