drei Verkehrsunfälle mit Personenschaden





Am 24.05.2026 gegen 12:25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit seiner 58-jährgen Soziusfahrerin die Kreisstraße 26 von Willwerscheid in Richtung Diefenbach.

Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben.

Sowohl der Fahrer, als auch seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Am 24.05.2026 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen die Kreisstraße 11 zwischen Eisenschmitt und Bettenfeld.

Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden.

Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Auch am 25.05.2026 ereignete sich bereits ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Gegen 08:45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Motorradfahrer aus der VG Daun die Kreisstraße 34 zwischen Großlittgen und Himmerod.

Hier kollidierte er mit einem querenden Reh, so dass der Motorradfahrer zu Boden stürzte.

Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Reh lief nach der Kollision weiter.



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