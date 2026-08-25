Drei Verkehrsunfälle am Dienstagnachmittag - vier Personen verletzt





Zunächst kam es um 16:34 Uhr auf der B421 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Transporter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr eine 23-jährige Fahrzeugführerin den "Zeller Berg" bergauf als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw verlor und auf der Gegenfahrbahn mit einem bergab fahrenden Transporter frontal kollidierte.

Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da sich im Rückstau ein weiterer Auffahrunfall ereignete, war die B 421

für die Dauer von etwa drei Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.



Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es um 16:55 Uhr an der Einmündung der B421 auf die L197 bei Löffelscheid. Dort kollidierten ein Kleinbus und ein Lkw seitlich miteinander. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Heck des Linienbusses auf die Gegenfahrbahn, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw kam.

Der 25-jährige Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall verletzt.



Die Polizeiinspektion Zell hat die Ermittlungen zu den genauen Unfallursachen aufgenommen. Zur genauen Höhe der entstandenen Sachschäden können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.



Im Einsatz waren insgesamt vier Rettungswagen, zwei Streifen der PI Zell, die Feuerwehr Zell, die Straßenmeisterei Alf, sowie ein Spezialunternehmen zur Straßenreinigung.



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