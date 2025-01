Drei Personen verletzt - Zeugen gesucht!

Am 25.01.2025, gegen 01:00 Uhr, wurden auf dem Marktplatz in Idar-Oberstein (Stadtteil Idar) drei männliche Personen durch einen männlichen Täter körperlich angegriffen.





Eine Person wurde dabei leicht, die anderen beiden teils schwer verletzt. Der polizeilich bekannte Täter entfernte sich vor Eintreffen der eingesetzten Beamten von der Tatörtlichkeit.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.



Sachdienliche Hinweise zur Tat werden daher von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.: 0651-98344751 entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION IDAR-OBERSTEIN



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781 / 561-0

Telefax: 06131/4868-7739

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell