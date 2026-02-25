Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden im dortigen Bereich drei Fahrzeugführer im Alter von 16 bis 18 Jahre aus dem Wittlicher Stadtgebiet angetroffen, welche mit ihren Leichtkrafträdern dort auf- und abfuhren.
Im Rahmen der sich ergebenden Kontrolle wurden an den Fahrzeugen derart massive technische Veränderungen festgestellt, dass die Betriebserlaubnisse der Fahrzeuge allesamt erloschen waren.
Die Weiterfahrt wurde den Fahrzeugführern untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und entsprechende Mitteilungen an die Zulassungsstelle erfolgten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
drei erloschene Betriebserlaubnisse, Weiterfahrten untersagt
Lesezeit 1 Minute