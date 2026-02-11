Bislang unbekannte Täter entwendeten unter anderem Bargeld und EC-Karten. Mit einer der gestohlenen EC-Karten wurden in der Nacht von Dienstag, 04.02.2026, auf Mittwoch, 05.02.2026, an einem Snackautomaten in der Rheinstraße in Trier-Ruwer Waren bezahlt. Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen, die verdächtige
Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 06502-91570 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Drei Diebstähle aus Pkw – EC Karte missbräuchlich verwendet
