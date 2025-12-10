Drei brennende Autos in Konz





Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht einer Brandstiftung an einem der Pkw, worauf die anderen Fahrzeuge in Brand gerieten. Zwei Fahrzeuge standen hierbei in Vollbrand. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Wert.



Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen/Personen bitte an die Polizeiinspektion Saarburg 06581 9155-0 oder direkt an die Kriminalpolizei Trier 0651 983-43390.



