Dönerspieße nicht ordnungsgemäß und in zu großer Anzahl transportiert



Aufgrund mehrerer Anzeichen einer möglichen Überladung, wurde der Transport verwogen und ein Gesamtgewicht von 4.800 kg bei erlaubten 3500 kg festgestellt. Dies stellt eine Überladung von über 36% dar.

Wegen des Transportes von Tiefkühlware wurde das zuständige Veterinäramt/Lebensmittelkontrolle verständigt. Bei der Überprüfung des Fleisches wurde festgestellt, dass die gefrorenen Dönerspieße bei nur minus 7 Grad zu warm transportiert wurden. Vorgeschrieben ist eine Temperatur von ca. minus 18 Grad.

Auf Anordnung des Veterinäramtes wurden die Dönerspieße bei einem zertifizierten Unternehmen entsorgt und vernichtet. Danach konnte die Rückfahrt zum Firmensitz gestattet werden.

Gegen das Unternehmen werden durch das Veterinäramt entsprechende Maßnahmen hinsichtlich der lebensmittelrechtlichen Verstöße ergriffen. Des Weiteren wird wegen der Überladung ein Verfahren eingeleitet, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann. Der Fahrer kommt hier mit einem Bußgeld davon.

Bereits zuvor hatten die Beamten auf der BAB A-1 bei Hetzerath einen mit Hackschnitzel beladenen Sattelzug auf dem Weg über Luxemburg nach Belgien gestoppt, welcher die zulässige Gesamthöhe überschritten hatte. Dabei wurde eine Gesamthöhe von 4,13m bei erlaubten 4,00m festgestellt. Nachdem der Fahrer hier die Ladung umverteilen konnte und so in etwa die erlaubte Gesamthöhe erreichen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt gestattet. Fahrer und Unternehmen erwartet nun jeweils ein Bußgeldverfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

ZVD Wittlich, SB Schwerverkehr



Telefon: 06571-91520

E-Mail: pdwittlich.zvd@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell