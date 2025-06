Dönerspieße nicht ordnungsgemäß transportiert - Verstöße Lebensmittelrecht

Bickendorf / A-60 (ots) - Bei Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs stoppten Beamte des Schwerlastkontrollgruppe des PP Tier am Freitagmorgen auf dem Parkplatz Nimstal-West an der A-60 einen deutschen Kühl-Transporter, welcher mit ca. 2 Tonnen tiefgefrorenen Dönerspießen beladen war und sich auf dem Weg nach Frankreich befand.

Die Beamten stellten zunächst fest, dass entgegen den Vorschriften nur ein älterer Fahrtenschreiber, anstatt einer neueren Generation (sog. intelligenter Fahrtenschreiber) im Transporter verbaut war. Somit wurde die seit 01.01.2025 verpflichtende Umbaupflicht bei grenzüberschreitendem Güterverkehr missachtet und die Weiterfahrt nach Frankreich schon aus diesem Grunde untersagt. Beim Fahrer wurden ebenfalls Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Aufgrund des Transportes von Lebensmitteln wurde das zuständige Veterinäramt/Lebensmittelkontrolle verständigt. Bei der Überprüfung des Fleisches wurde dann festgestellt, dass die gefrorenen Dönerspieße bei nur minus 9 Grad, zu warm transportiert wurden. Vorgeschrieben ist eine Temperatur von ca. minus 18 Grad.

Das Fzg wurde durch das Veterinäramt versiegelt und auch aus diesem Grund die direkte Rückfahrt zum Firmensitz angeordnet. Das dortige Veterinärem wurde umgehend informiert, welches die Vernichtung der Spieße überwacht.

Gegen das Unternehmen werden entsprechende Maßnahmen hinsichtlich der lebensmittelrechtlichen Verstöße ergriffen. Zudem fertigten die Beamten wegen den Verstößen gegen Lenk-und Ruhezeiten je einen Kontrollbericht an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt.



