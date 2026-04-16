Dieseldiebstahl





Umgehend begaben sich die Beamtinnen und Beamten vor Ort, wo festgestellt wurde, dass bisher unbekannte Täter offenbar mittels eines Schlauchs Diesel aus einem dort abgestellten Lastkraftwagen abgezapft hatten.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Eine eingeleitete Fahndung im Innenstadtbereich und den angrenzenden Ortschaften nach den Tätern oder deren Fahrzeug verlief zunächst negativ.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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