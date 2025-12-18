In der Nacht vom 17.12.2025 auf den 18.12.2025 kam es in Olzheim auf dem Parkplatz neben der Raststätte Zur Schneifel zu einem Dieseldiebstahl.

Zwischen 02:30 Uhr und 05:00 Uhr wurde das Schloss des Tankdeckels eines dort geparkten LKW angegangen. Unbekannte Täter entwendeten etwa 500 Liter Diesel aus dem Tank.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet um Hinweise an pipruem@polizei.rlp.de oder unter 06551-9420.



