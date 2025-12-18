Zwischen 02:30 Uhr und 05:00 Uhr wurde das Schloss des Tankdeckels eines dort geparkten LKW angegangen. Unbekannte Täter entwendeten etwa 500 Liter Diesel aus dem Tank.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet um Hinweise an pipruem@polizei.rlp.de oder unter 06551-9420.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei. (muss kopiert werden)
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Dieseldiebstahl
Zwischen 02:30 Uhr und 05:00 Uhr wurde das Schloss des Tankdeckels eines dort geparkten LKW angegangen. Unbekannte Täter entwendeten etwa 500 Liter Diesel aus dem Tank.