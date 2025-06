Dieseldiebstahl aus Radbagger

In der Nacht von Donnerstag, den 12.06.2025 auf Freitag, den 13.06.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter eine größere Menge Diesel aus einem Radbagger im Baustellenbereich zwischen der Ortslage Achtelsbach und Eisen (Saarland) an der L 167, Höhe des dortigen Feldwegs nach Meckenbach.



Die Täter verschafften sich unbefugten Zutritt zum Radbagger und zapften den Diesel aus dem Tank des abgestellten Fahrzeugs ab.

Der entstandene Schaden wird auf circa 360 Euro geschätzt.



Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

PIBirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell