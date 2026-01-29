Büdlich
Dieseldiebstahl Arbeitsmaschine Straßenmeisterei
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Im Bereich Büdlicher Brück wurden durch die Straßenmeisterei Thalfang Arbeiten durchgeführt.

Hierzu wurde dort am Montag , 26.01.2026, um 15:00 Uhr ein Bagger abgestellt. Am Mittwoch, 28.01.2026 09:00 Uhr, bemerkten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei, dass aus dem Bagger der gesamte Diesel entwendet wurde. Hierbei entstand ein finanzieller Schaden von ca. 130EUR. Eine Beschädigung an der Arbeitsmaschine wurde nicht festgestellt. Hinweise zu dem oder den möglichen Täter/n an die Polizei in Morbach 06533-93740.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533-93740


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren