Diebstahlsserie von Radnarbendeckeln

In den Abendstunden des Wochenendes vom 31.07.2026 bis zum 02.08.2026 kam es in der Graf- Siegfried- Straße in Saarburg bei mehreren geparkten Fahrzeugen zu Diebstählen.





Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden durch unbekannte Täter an neun Fahrzeugen die mittig an der Felge befindlichen Radnarbendeckel gewaltsam entfernt und entwendet.

Einige der Felgen erlitten bei der Tatausführung Beschädigungen.



Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 06581/91550 mit der Polizei in Saarburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-98344150

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