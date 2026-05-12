Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Wertgegenstände und Bargeld aus größtenteils unverschlossenen Pkw. Täterhinweise liegen der Polizei bisher nicht vor.
Die Polizei appeliert dringend, Ihr Fahrzeug stets abzuschließen, um solchen Straftaten vorzubeugen.
Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg in Verbindung zu setzen. Tel. 06581/9155-0.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Diebstahlserie aus Pkw in Wasserliesch
Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Wertgegenstände und Bargeld aus größtenteils unverschlossenen Pkw. Täterhinweise liegen der Polizei bisher nicht vor.