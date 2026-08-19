Wittlich
Diebstahl
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 18.08.2026 gegen 11:15 Uhr befand sich eine 82-jährige Geschädigte aus der VG Wittlich-Land im Norma-Markt in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Hier entwendete ihr in einem unbeobachteten Moment ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Geben sie Taschendieben keine Chance! Halten Sie Ihre Wertgegenstände immer im Blick und dicht an ihrem Körper. Verstauen Sie Wertgegenstände wie Handy und Portemonnaie in Innentaschen, halten sie Handtaschen geschlossen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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