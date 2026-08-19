



Hier entwendete ihr in einem unbeobachteten Moment ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei:



Geben sie Taschendieben keine Chance! Halten Sie Ihre Wertgegenstände immer im Blick und dicht an ihrem Körper. Verstauen Sie Wertgegenstände wie Handy und Portemonnaie in Innentaschen, halten sie Handtaschen geschlossen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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