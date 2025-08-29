Unbekannte Täter entwendeten dabei die beiden Pflanzen samt Pflanztöpfen.
Da beide Palmen bereits eine Größe von ca. einem Meter aufwiesen, dürfte der Abtransport nur mit erheblichem Kraftaufwand bzw. Hilfsmitteln möglich gewesen sein.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.
Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de
Diebstahl zweier Palmen