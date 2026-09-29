Diebstahl zweier Gartengeräte bei Schönberg





Zwei Mitarbeiter der Gemeinde Schönberg hatten zuvor rund um eine Sitzgelegenheit, an der Einmündung der K108 in die K76, Grünpflege betrieben. Als die beiden Mitarbeiter sich für etwa 35 Minuten von der Örtlichkeit entfernten, entwendeten die unbekannten Täter einen noch vor Ort befindlichen Freischneider sowie einen Hochentaster der Marke Stihl.



Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen in diesem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion in Morbach zu melden.



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Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

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