Das Gestell der Sitzbänke ist schwarz und die Sitzfläche besteht aus Holzbrettern. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Sitzbänke, ist davon auszugehen, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt haben muss. Zudem könnten diese ein größeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit Anhänger, zwecks Abtransportes der Bänke, mit sich geführt haben. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden daher gebeten, sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.
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Diebstahl von zwei Sitzbänken
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