Diebstahl von zwei Kfz- Kennzeichen

Bislang unbekannte Täter entwendeten die Kennzeichenschilder eines dort abgestellten PKW sowohl an der Fahrzeugfront als auch am Fahrzeugheck. Der Fahrzeughalter stellte das Fehlen der Kennzeichen gegen 16:15 Uhr fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf den bislang unbekannten Täter vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichenschilder bzw. zu deren möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Baumholder zu melden.



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55774 Baumholder

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