Baumholder
Diebstahl von zwei Kfz- Kennzeichen
Symbolbild
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dpa

Im Zeitraum zwischen 14:00 - 16:15 Uhr kam es am Freitag, den 18.09.2026, im Sonnenweg in Baumholder zum Diebstahl zweier amtlicher Kennzeichenschilder.

Bislang unbekannte Täter entwendeten die Kennzeichenschilder eines dort abgestellten PKW sowohl an der Fahrzeugfront als auch am Fahrzeugheck. Der Fahrzeughalter stellte das Fehlen der Kennzeichen gegen 16:15 Uhr fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf den bislang unbekannten Täter vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichenschilder bzw. zu deren möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Baumholder zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

PI Baumholder
St. Hubertus- Straße 1
55774 Baumholder
Telefon: 06783 991-0


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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