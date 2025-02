Diebstahl von zwei E-Rollern

Am 16.02.2025 kam es in Birkenfeld zu einem Diebstahl zweier E-Roller.

Nach Zeugenangaben hat sich die Tat zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr ereignet. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurden in der Straße auf Ellenborn, aus einem Mehrparteienhaus zwei schwarze E-Roller der Marke HITWAY und VMAX entwendet. Bei Hinweisen zur Tat oder Sichtung der E-Roller wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Birkenfeld gebeten.



