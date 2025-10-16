Die Räder waren in einer Garage abgestellt.
Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.
Diebstahl von zwei E-Fahrrädern
