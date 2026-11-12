Diebstahl von zwei E-Bikes

Morbach OT Hundheim (ots) - Vermutlich in der Nacht des 11.11.2026 auf den 12.06.2026 kam es im Bereich der Straßen Hochwaldblick und Dhrontalstraße in Hundheim zum Diebstahl zweier E-Bikes durch unbekannte Täter.





Ein E-Bike wurde dabei aus einer nicht verschlossenen Garage entwendet. Dieses E-Bike ist schwarz mit grünen Streifen, Marke unbekannt. Auffällig hierbei ist eine Beschädigung des Sattels in Form eines Schnittes.



Das andere E-Bike wurde durch den Eigentümer nicht verschlossenen vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses abgestellt. Dieses E-Bike ist schwarz/grau, Marke CUBE. Auffällig ist eine leichte Beschädigung im Bereich der Lenkstange (vorne), sowie eine fehlende runde Abdeckung im Bereich des Akkus der Marke Bosch.



Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.



Die Polizei Morbach (06533/93740) bittet um sachdienliche Hinweise.



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