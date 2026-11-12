Ein E-Bike wurde dabei aus einer nicht verschlossenen Garage entwendet. Dieses E-Bike ist schwarz mit grünen Streifen, Marke unbekannt. Auffällig hierbei ist eine Beschädigung des Sattels in Form eines Schnittes.
Das andere E-Bike wurde durch den Eigentümer nicht verschlossenen vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses abgestellt. Dieses E-Bike ist schwarz/grau, Marke CUBE. Auffällig ist eine leichte Beschädigung im Bereich der Lenkstange (vorne), sowie eine fehlende runde Abdeckung im Bereich des Akkus der Marke Bosch.
Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei Morbach (06533/93740) bittet um sachdienliche Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533/93740
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Diebstahl von zwei E-Bikes
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