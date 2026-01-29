Diebstahl von Zigarettenautomaten

Der Automat war an der dortigen Raiffeisen-Tankstelle in der Bahnhofstraße angebracht.



Bereits in der Nacht zuvor wurde ein weiterer Zigarettenautomat in der Ortslage Waxweiler, in der Luxemburger Straße im Bereich des Edeka-Marktes entwendet.



In der Nacht vom 28. auf den 29.01.26 wurden zwei Zigarettenautomaten an Feldwegen aufgefunden. Einer in der Gemarkung Masthorn, der zweite in der Gemarkung Pittenbach. Hierbei dürfte es sich um die beiden entwendeten Gegenstände handeln.



Durch Zeugen wurde jeweils ein weißer Kastenwagen ähnlich eines Mercedes Sprinters an den Tatorten wahrgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, denen ein solches Fahrzeug nachts oder auch auf Feldwegen aufgefallen ist, sich bei der Polizei in Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel. 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell