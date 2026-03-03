Diebstahl von Wahlplakaten

Maring-Noviand (ots) -



Vom 27.02. - 28.02.2026 kam es in Maring-Noviand erneut zu Diebstählen von Wahlplakaten. Diese waren in der Brunnenstraße, der Bernkasteler Straße und in der Trierer Straße an Laternen befestigt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Polizei Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

06531/95270

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell