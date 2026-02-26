Lieser/Maring-Noviand
Vom 23.02.25.02.2026 kam es in der Hochstraße in Lieser sowie vom 24.02.25.02.2026 Am Seringer Platz in Maring-Noviand zum Diebstahl von Wahlplakaten, die an Laternen befestigt waren.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270.

