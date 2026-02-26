Lieser/Maring-Noviand (ots) -
Vom 23.02.-25.02.2026 kam es in der Hochstraße in Lieser sowie vom 24.02.-25.02.2026 Am Seringer Platz in Maring-Noviand zum Diebstahl von Wahlplakaten, die an Laternen befestigt waren.
Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
06531/95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
