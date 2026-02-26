Vom 23.02.25.02.2026 kam es in der Hochstraße in Lieser sowie vom 24.02.25.02.2026 Am Seringer Platz in Maring-Noviand zum Diebstahl von Wahlplakaten, die an Laternen befestigt waren.

Lieser/Maring-Noviand (ots) -



Vom 23.02.-25.02.2026 kam es in der Hochstraße in Lieser sowie vom 24.02.-25.02.2026 Am Seringer Platz in Maring-Noviand zum Diebstahl von Wahlplakaten, die an Laternen befestigt waren.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270.



Rückfragen bitte an:



Polizei Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

06531/95270

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell