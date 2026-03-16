Diebstahl von Verkehrsschild

283)in der Achtstraße 28, 55765 Birkenfeld festgestellt. Die Tatzeit erstreckt sich über das Wochenende vom 13-15.03.2026.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



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55765 Birkenfeld

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