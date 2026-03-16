Birkenfeld Nahe
Diebstahl von Verkehrsschild
Symbolbild

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dpa

Am Montag, 16.03.2026 wird der Diebstahl eines Verkehrsschildes(VZ.

283)in der Achtstraße 28, 55765 Birkenfeld festgestellt. Die Tatzeit erstreckt sich über das Wochenende vom 13-15.03.2026.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Telefax: 06782-991-20
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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