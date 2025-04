Diebstahl von Traktorgewichten in Morbach - Gonzerath

Am Donnerstag, dem 10.04.2025, kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Diebstahl von Traktor-Zusatzgewichten in der Ortsgemeinde Gonzerath.

Vor einem Wohnanwesen in der Straße "Zum Mühlenteich" wurden durch den Anwohner besagte Zusatzgewichte zur Beschwerung eines Traktors auf einem entsprechenden Gestell gelagert.

Drei bislang unbekannte Täter verluden diese Zusatzgewichte in einen vermutlich weißen Kleintransporter und entfernten sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren 3-stelligen Betrag.



Zeugen, die Hinweise bezüglich der drei Tatverdächtigen oder deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.



