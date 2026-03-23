Idar-Oberstein, Naheüberbauung
Diebstahl von Stromkabel an der B41 - Zeugen gesucht!
Symbolbild
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Polizeidirektion Trier

In der Nacht vom 3. auf den 4. März 2026 kam es zu einem Diebstahl eines Stromkabels an der B41 in Idar-Oberstein.

Ein bislang unbekannter Täter schnitt die Zuleitung der Beleuchtung der Naheüberbauung in Höhe des Stadttheaters durch und entwendete diese.

Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei Idar-Oberstein sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Austraße, Hauptstraße, Nahehochstraße oder Wilhelmstraße beobachtet haben.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Idar-Oberstein oder die Stadtverwaltung Idar-Oberstein (Tiefbauamt).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Ansprechpartner: PK Kraus

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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