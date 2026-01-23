Durch unbekannte Täter wurde sowohl am 24.12.2025 als auch am 21.01.2026 jeweils ein sogenannter "StreetBuddy" entwendet.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
PHK Köb
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl von StreetBuddys