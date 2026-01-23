Diebstahl von StreetBuddys

Wie der Polizeiinspektion Wittlich nun mitgeteilt wurde, kam es in der Ortslage Wallscheid, im Bereich der Bushaltestelle in der Hauptstraße, zu mehreren Diebstählen.



Durch unbekannte Täter wurde sowohl am 24.12.2025 als auch am 21.01.2026 jeweils ein sogenannter "StreetBuddy" entwendet.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

PHK Köb

Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150





