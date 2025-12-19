Diebstahl von Rüttelplatten





Nachdem sie den das Gelände umgebenden Zaun aufgeschnitten hatten, befuhren sie vermutlichen mittels eines Fahrzeuges das Gelände und luden insgesamt drei Rüttelplatten auf.



Im Anschluss entfernten sie sich von der Tatörtlichkeit.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell