Hier hatte sie ihr Fahrzeug abgestellt und begab sich zum Parkscheinautomaten.
Während dieser Zeit hatte sie ihren Rucksack neben ihrem Fahrzeug abgestellt.
Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter den Rucksack entwendet hatte.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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Diebstahl von Rucksack
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