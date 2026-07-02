Diebstahl von Rucksack

Am 01.07.2026 gegen 06:00 Uhr stellte ein Geschädigter seinen Rucksack kurzzeitig im Bereich der Straße "Unterer Sehlemet" in Wittlich ab, um sich in ein Anwesen zu begeben.





Als er nach wenigen Minuten wieder aus dem Anwesen heraustrat, musste er feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter den Rucksack entwendet hatte.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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