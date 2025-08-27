Diebstahl von Rädern

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.08.2025, 22:00 Uhr und Freitag, 22.08.2025, 08:00 Uhr wurden von einem Grundstück in Ormont, In der Held, mehrere Kompletträder sowie Alufelgen entwendet.





Es handelte sich um insgesamt 12 Kompletträder der Größen 15 Zoll, 17 Zoll und 18 Zoll sowie vier Alufelgen der Größe 16 Zoll.



Zeugen, die den Vorgang beobachtet oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel.: 06551-9420 oder E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.



