Der Helm lag neben dem geparkten Moped auf einer Streusalzkiste auf dem Parkplatz gegenüber der Eisdiele und wurde von einem bislang unbekannten Täter entwendet.
Es handelt sich um einen schwarzen Carbon-Helm der Marke LS2 im Wert von 350 Euro.
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Diebstahl von Motorradhelm