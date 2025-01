Diebstahl von Maschinen und Werkzeug aus zwei Transportern

In der Zeit zwischen dem 28. Januar, 16 Uhr und dem 29. Januar, 7 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Transporters in der Bergstraße ein.

Die Täter entwendeten mehrere Koffer mit hochwertigen Elektromaschinen sowie mehrere Meterbohrer und flüchteten anschließend unerkannt.

Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe.



An den selben Tagen, zwischen 21:45 Uhr und 8:15 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter eine unverschlossene Seitentür eines Transporters in der Straße Im Flürchen und entwendeten auch hier hochwertiges Werkzeug im Wert einer höheren vierstelligen Summe.



Zeugen, die in diesen Zusammenhängen etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.



