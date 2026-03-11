Birkenfeld
Im Zeitraum vom 10.03.2026, 17:00 Uhr bis zum 11.03.2026, 07:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Kupferkabel an einer Baustelle im Gräfin-Loretta-Weg in Birkenfeld.

Unbekannte Täter entwendeten aus dem Tiefbau ein 45m langes Kupferkabel im Wert von ca. 300 Euro.

Die Polizei bittet entsprechende Hinweise der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910 mitzuteilen.

